Journée en famille au Wild Park Coo

Vous cherchez un endroit qui emballera toute la famille et qui vous procurera une expérience 100% nature ? "Alors On Sort ?" l’a déniché pour vous ! À deux pas des célèbres cascades de Coo se trouve un immense parc récréatif qui recèle quantité d’activités sensationnelles en plein air, au cœur de l’Ardenne belge ! Parmi celles-ci, j’ai pointé pour vous le Wild Parc Coo ! Un parc à gibier qui se visite à bord d’un petit train et qui vous garantit des vues imprenables sur la vallée de l’Amblève.

Vous y croiserez de majestueux habitants des forêts belges : cerfs, daims, sangliers et même des loups qui évoluent dans leur milieu naturel ! C’est parfait pour un moment d’évasion en mode nature avec les enfants. En plus, c’est super accessible à moins de cinq minutes à pied de la gare de Coo !