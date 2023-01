Journée en deux temps ce lundi

Demain mardi, la météo sera plus clémente et sèche que ces derniers jours. Certes, au réveil, il y aura des bancs de brume ou de brouillard mais qui devraient se dissiper assez rapidement et permettre ensuite aux éclaircies de progressivement prendre le dessus. En cours d’après-midi, une averse isolée sera possible près du littoral, mais ailleurs, nous resterons au sec entre nuages et éclaircies. Le vent de sud-ouest restera modéré et les maxima se retrancheront entre 6 et 10°C.