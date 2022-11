Journée en deux temps ce lundi

Demain mardi, après une brève accalmie de tout début de journée, le ciel se couvrira à nouveau à partir de la frontière française et une nouvelle zone de pluie abordera notre pays. Le vent de sud se renforcera un peu et sur les hauteurs de l’Ardenne, quelques flocons mouillés ne sont pas impossibles. Demain après-midi, cette zone de pluie s’évacuera vers l’est et le nord. Des éclaircies reviendront par l’ouest en fin d’après-midi. Côté températures, ce sera un degré plus frais que ce lundi en toutes régions : 5 à 8°C.