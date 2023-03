Journée du sommeil : cinq astuces simples pour mieux dormir.

Non contents d'effrayer, sinon de rendre anxieux, celles et ceux qui les font, les cauchemars peuvent également perturber le sommeil. Il existerait toutefois une technique infaillible pour les éviter. C'est en tout cas ce que nous apprennent des chercheurs suisses de la faculté de médecine de l'université de Genève, qui ont mis au point une méthode pour limiter la survenue des cauchemars. Et celle-ci ne tiendrait qu'en un simple accord de musique… joué au piano.

Publiés dans la revue Current Biology, leurs travaux révèlent que l'accord de piano C69 (mêlant les notes do, mi, sol, la) permettrait de réduire significativement et rapidement le nombre et la fréquence des cauchemars. Une étude menée sur 36 volontaires durant plusieurs mois, qui nécessite toutefois des recherches supplémentaires. Reste qu'à l'issue de ces travaux et sans traitement par la musique, les participants ont observé une reprise progressive de leurs mauvais rêves, témoignant bel et bien de l'impact de cet accord sur les cauchemars.