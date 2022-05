Journée du soleil : les cas de cancer de la peau explosent et cela va continuer, quels réflexes pour se protéger ?

Avec le retour du bon temps, vous êtes nombreux à profiter des beaux jours en terrasse, dans les parcs ou en forêt. Pourtant, malgré la sensation de chaleur fort agréable, le soleil peut représenter un grand danger pour votre peau. Les derniers chiffres dévoilés par la Fondation contre la Cancer interpellent. En cette journée mondiale du soleil, focus sur ses danger et sur les manières de s'en protéger.

Les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents en Belgique, ils représentent 40% de tous les types de cancers. Ces cancers augmentent de manière significative dans notre pays. En 2019, plus de 45.000 nouveaux cas ont été décelés alors qu’en 2010, ils étaient moins de 15.000. Il s’agit d’une véritable explosion qui alerte la Fondation contre la Cancer. Le docteur Didier Vander Steichel, directeur médical et scientifique de la Fondation contre le Cancer estime que l’ampleur du problème est sous-estimée et ce à tous les niveaux. La Fondation appelle à un plan d’action national.

Vous êtes concerné

1 personne sur 5 développera un cancer de la peau avant l’âge de 75 ans. D’après les prévisions de la Fondation contre le Cancer, ces chiffres vont encore augmenter et ce quoi que l’on fasse. On passera de 45.000 cas de cancer de la peau par an en 2019 à 77.000 en 2030. Soit une hausse de plus de 70%. C’est alarmant. Ce sont les non-mélanomes qui augmentent le plus. Plus la peau est claire, plus le risque du cancer augmente. Mais c’est aussi le comportement des Belges qui est mis en cause, notamment une exposition excessive aux rayons du soleil et l’utilisation des bancs solaires.