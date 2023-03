Journée du 8 mars : des activités féministes pour défendre les droits des femmes à Bruxelles et en Wallonie

Le 8 mars est la Journée internationale de lutte pour les droits des Femmes et l’égalité des sexes. A cette occasion, une grande manifestation est prévue à Bruxelles : la Marche mondiale des femmes part ce mercredi à 18h de la place de l’Albertine pour revendiquer " une économie féministe, durable, soucieuse du bien-être de toutes et tous. " Dès 15h30, un village féministe prendra également ses quartiers à côté de la gare de Bruxelles-Central.

Mais à côté de ce rassemblement, les associations, les organisations socio-culturelles et les militant·e·s organisent de multiples activités – des débats, des expositions, des ateliers, des projections cinéma ou encore des conférences – pour parler des droits des femmes dans toute leur diversité. Les femmes blanches et racisées, les femmes valides et en situation de handicap, les femmes minces et grosses, les femmes cisgenres et transgenres, les femmes en situation de précarité et à la rue, les femmes migrantes, bref TOUTES les femmes de notre société.

Vivre Ici vous propose un tour d’horizon de ce que vous pouvez retrouver à Bruxelles et en Wallonie ce 8 mars, mais aussi dans les jours/semaines à venir. De nombreuses activités sont reprises sur le site internet de la secrétaire d’Etat à l’Egalité des Genres, Sarah Schlitz ou via l’association Vie Féminine. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous en connaissez d’autres ? N’hésitez pas à nous les faire parvenir via contact@vivreici.be