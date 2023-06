Journée des fiertés en Espagne : les pactes entre la droite et l’extrême droite font craindre des reculs pour les droits LGBTQIA+

Pendant plusieurs semaines à Madrid, sur une immense bâche publicitaire installée par Vox, on a pu voir les symboles du mouvement LGBTQIA+ mais aussi de la cause féministe, de l’agenda 2030 ou de l’indépendantisme catalan, jetés dans une poubelle. Admirateur du hongrois Viktor Orban et de Jair Bolsonaro, l’ancien président brésilien, Santiago Abascal, leader de Vox, s’attaque régulièrement aux associations homosexuelles et n’a jamais caché son opposition au mariage pour tous.

Dopée par ses bons résultats lors des élections municipales et régionales du 28 mai dernier, l’extrême droite a fait son entrée dans plusieurs gouvernements locaux et régionaux, en Aragon, aux Îles Baléares et à Valence notamment, en coalition avec le Parti Populaire (droite).