Journée des droits des femmes : tout roule à la cycloparade de Liège malgré la neige

En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, deux rassemblements cyclistes et féministes sont prévu dans les rues de Liège. La Cycloparade se termine dans le centre ville et "la piraterie" débute ce soir.

La neige, comme le patriarcat, ne stoppera pas les féministes. Ces deux événements cyclables liégeois ont été maintenus malgré les conditions météorologiques peu favorables. "On a une belle fréquentation malgré la météo exécrable. Il doit y avoir environ 600 personnes", s'enthousiasme Yamina Meziani, porte-parole du groupement "Collectives et Ardentes", à l'origine de la cycloparade. Selon les chiffres de la police, ce sont 400 à 450 participants qui se sont rassemblés Place Cathédrale pour ensuite parcourir les rues de Liège.

Un espace public sécurisé qu'importe la façon dont on est habillées ou l'heure de la journée

"Depuis la première édition, explique Yamina Meziani, l'idée est de défendre les droits des femmes à occuper l'espace public de manière sécurisée, qu'importe la façon dont elles sont habillées ou l'heure de la journée".

On est solidaires avec les femmes du monde entier.

Et d'ajouter : "On se préoccupe de ce qu'il se passe chez nous ainsi qu'à travers le monde. Certains pays interdisent encore aux femmes de rouler à vélo. Le mouvement féministe en Iran nous a aussi inspiré. C'est un combat et des revendications internationales. On est solidaires avec les femmes du monde entier".