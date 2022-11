Journée des artisans : à la découverte de l’art du vitrail de Léon Fooy

Plusieurs dizaines d’artisans ouvraient les portes de leur atelier ce dimanche un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Des artisans qui bénéficient désormais d’une certification garantissant le caractère authentique de leur activité. Parmi eux, Léon Fooy. Il est artisan vitrailliste à Saint-Nicolas, près de Liège.

Des abat-jour composés de centaines de petits morceaux de verre coloré, des cadres vitraux, des pièces variées, l’œil du visiteur est séduit dès l’entrée chez Léon Fooy. Mais ce qui impressionne le plus, c’est un paravent de plusieurs mètres d’inspiration japonaise. Et quand vous lui demandez le nombre d’heures nécessaires pour réaliser une telle pièce, il répond : " C’est plutôt un an de travail à raison de 6-7 heures par jour, sept jours sur sept ".