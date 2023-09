Journée Découverte Entreprises à Tournai : 300 élèves de rhéto découvrent les coulisses d’un hôpital

Connaissez-vous tous les métiers de l’Hôpital ? Il y a bien sûr les infirmiers et les médecins mais on connaît peu les services logistiques, les biotechniciens et autres métiers qui permettent aux hôpitaux de tourner.

Dans le cadre de la "Journée Découverte Entreprises", qui aura lieu ce dimanche 1er octobre, le CHwapi de Tournai a décidé d’anticiper en organisant ce vendredi une journée portes ouvertes auprès des 300 élèves de rhétos.

L’idée est de leur faire découvrir tous les services et métiers qui permettent à l’établissement de fonctionner. Mais c’est aussi un pari sur l’avenir, en espérant donner envie à ces jeunes de travailler dans le secteur de la santé.

Si vous êtes aussi tentés par ces métiers, l’établissement organise une "Journée Découverte Entreprise" dimanche, mais cette fois ouverte cette fois à tout le monde.