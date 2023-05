Journée de mobilisation pour une Europe sans prostitution : "On n’achète pas le consentement"

Armée de son mégaphone, la directrice du Réseau européen des femmes migrantes, Anna Zobnina, nous explique : "Si c’était un travail comme un autre, il n’y aurait pas besoin d’un parcours de sortie de la prostitution. Il n’y a pas de parcours de sortie quand on est infirmière ou enseignante ! Est-ce que l’inspection du travail passe ? Avec quelles règles ? On ne peut pas ‘faire carrière’ dans la prostitution, la seule chose possible, c’est de devenir proxénète à votre tour et d’exploiter d’autres femmes, pour ne plus être exploitée vous-même. On veut que les femmes migrantes puissent travailler dans des secteurs professionnels de qualité. J’entends beaucoup de critiques nous concernant disant que nous sommes moralistes, que nous donnons des leçons de morale. Je ne vois pas en quoi ce serait un problème ? C’est la base de nombreuses autres lois. Il est aussi interdit de tuer et de violer, selon une conception morale de ce qui est bien et de ce qui ne l’est pas ! Cette position sur la prostitution est ostracisée car nous sommes dans une société qui est basée sur le contrôle du corps des femmes par les hommes."

Pour les militantes et activistes présentes, ce moment est "historique". C’était la toute première fois que des survivantes de la prostitution menaient une action devant le Parlement européen. L’action se poursuit via des vidéos d’expertes et de survivantes.