Journée de lutte pour les droits des femmes : un tiers des entrepreneurs sont des femmes

Depuis plusieurs années, la croissance du nombre d’indépendants est proportionnellement plus forte chez les femmes que chez les hommes. Alors que les femmes ne représentaient que 33,7% des travailleurs indépendants dans notre pays en 2007, ce pourcentage était de 35,4% en 2021.

En outre, les indépendantes sont en général un peu plus jeunes que les indépendants : 12,9% d’entre elles ont moins de 30 ans et 23,3% sont âgées de 30 à 40 ans, contre respectivement 11% et 21,4% chez les hommes. Par ailleurs, 38,4% des nouvelles activités indépendantes sont lancées par des femmes, ce qui représente un total de 49.116 starters féminines en 2021, en hausse par rapport à 2020.

La majorité des femmes indépendantes et aidantes exercent leur activité au sein des professions libérales (41,7%) et du commerce (28,1%). Les services sont le seul secteur dans lequel les femmes indépendantes sont plus nombreuses (57,4%) que les hommes (42,6%). A contrario, l’industrie affiche le plus grand déséquilibre en termes de parité homme-femme avec une représentation féminine de seulement 16,4%.