Journée de lutte pour les droits des femmes : quelque 5.000 personnes dans les rues de Bruxelles

Plusieurs femmes, issues de différentes associations, de comité ou de syndicats, ont pris la parole sur scène avant le début de la marche. Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, a notamment salué la Belgique et sa position contre les violences sexistes et sexuelles tout en précisant que le chemin était encore long avant une égalité entre femmes et hommes.

D’autres femmes ont également plaidé pour un soutien aux femmes congolaises ou aux femmes sans-papiers en Belgique, en soulignant leur situation précaire.

La marche mondiale des femmes a plaidé pour des mesures face à la crise énergétique, qui intègrent une dimension genrée et qui "bénéficient autant aux femmes qu’aux hommes" ainsi que pour "des mécanismes de financement publics (suffisants et pérennes)".

Parmi les participants, de nombreuses associations et collectifs étaient mélangés, mais tous partageaient la même revendication : l’égalité entre femmes et hommes. D’autres manifestations ont eu lieu dans d’autres villes, comme à Namur où 200 personnes se sont rassemblées ce 8 mars.