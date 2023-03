Journée de lutte pour les droits des femmes : premières victimes des guerres et sous-représentées dans les efforts de paix

Malgré une résolution de l’ONU en 2000 censée protéger les femmes des conflits armés et les inclure dans les processus de paix, elles restent les premières victimes des guerres et sous-représentées dans les négociations diplomatiques, ont dénoncé mardi des responsables officielles devant le Conseil de sécurité.

L’ONU organise depuis lundi à New York et pour 10 jours la 67e session de la Commission de la condition de la femme (CSW), un organe international du Conseil économique et social des Nations unies.

À la veille du 8 mars, la directrice de l’ONU Femmes, Sima Bahous, a tiré la "sonnette d’alarme" lors d’un débat "femmes, paix et sécurité" devant le Conseil de sécurité. Le 31 octobre 2000, le Conseil a adopté la résolution 1325 sur "les femmes, la paix et la sécurité". Ce texte "réaffirme le rôle important des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, dans les négociations de paix", a reconnu Sima Bahous.