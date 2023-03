Journée de lutte pour les droits des femmes : manifestation nationale et multiples actions en vue pour le 8 mars

La manifestation nationale revendique aussi davantage de financement "pour des services publics de qualité" et davantage de services d'accueil des enfants et de personnes en situation de dépendance. Elle rejoint également le plaidoyer pour une augmentation du salaire minimum à 14 euros bruts de l'heure. La dépénalisation de l'IVG, la fin de la culture du viol, le droit des femmes migrantes au travail et la solidarité féministe internationale font également partie des revendications de la Marche mondiale des femmes.

La manifestation sera d'ailleurs l'occasion de montrer la solidarité des féministes belges envers les luttes d'autres femmes, notamment en Iran, en Afghanistan, au Pérou, en République démocratique du Congo...

Outre cette manifestation, qui avait rassemblé près de 5.000 personnes l'an dernier, la journée sera émaillée de diverses actions pour mettre la lutte pour les droits des femmes au-devant de la scène.