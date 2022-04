Journée de la Terre : trois gestes pour réduire l'impact de votre dressing sur la planète

L'upcycling - surcyclage en français - consiste non seulement à offrir une seconde vie à des produits non utilisés mais aussi à leur donner une plus-value. La pratique est devenue en quelques années seulement monnaie courante dans l'industrie de la mode au point que la majorité des acteurs proposent aujourd'hui des collections upcyclées. Il faut dire que le procédé permet de réduire considérablement le gaspillage et les déchets puisque les marques recourent à des chutes de tissus, des vêtements voués à la déchetterie ou des objets usagés pour créer de nouvelles pièces mode ultra tendances.

A ce titre, l'upcycling apparaît comme une bonne solution pour acheter des vêtements neufs sans (trop) nuire à la planète puisque le processus de production demeure (forcément) un minimum impactant.

Partout dans le monde, les marques s'y mettent, du prêt-à-porter au luxe en passant par la mode nuptiale.

Portée par Christelle Kocher, la marque Koché compte parmi les pionnières en la matière. Elle a d'ailleurs récemment lancé toute une collection, en collaboration avec Puma, conçue à partir de maillots usagés de l'AC Milan.

Mais elle n'est pas la seule, et on trouve aujourd'hui des pièces mode confectionnées à partir d'objets totalement inattendus comme des mégots de cigarettes, des poches à huîtres, et même des airbags et des ceintures de sécurité. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur en ligne ou en boutiques, rien ne vous empêche de transformer vous-même des vêtements usagés ou abîmés en de nouvelles créations flambants neuves.