Journée de la Terre : 4 applis pour se mettre au vert.

Quoi de mieux que de pimenter un peu sa transition écologique en se fixant des challenges ? C'est justement le concept de "Ma Petite Planète", un jeu qui consiste à relever des défis en équipe ! Disponible en ligne ou directement via l'application, il propose d'opposer deux équipes composées de six à vingt-quatre joueurs.

L'objectif consiste à marquer le plus de points possible pendant trois semaines en relevant toute une série de défis (planter un arbre dans son jardin ou celui d'une connaissance, découvrir un produit local, aller au travail à vélo..). Les joueurs ont la possibilité de créer leur propre ligue ou d'en rejoindre une déjà constituée. Et pas question de tricher ! Chaque défi devra être validé par la publication d'une photo sur l'application.