День здоров’я та захисту | Journée de la Santé et de la Protection

Команда "Ukrainian Voices RC" " організовує на "День здоров’я та захисту" з представниками влади Брюссельського столичного регіону, муніципалітетами та ООН, який відбудеться 26 листопада з 11:00 до 15:00 в Українському Громадському Центрі, rue Montoyer, 34, Брюссель.
На зустрічі Ви дізнаєтесь:
СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В БРЮССЕЛІ
- Як отримати медичну допомогу в Брюсселі?
- Як зареєструватися в медичному закладі в Брюсселі як біженець або емігрант.
- Лікарі та медичні спеціалісти в Брюсселі
- Охорона здоров'я жінки в Бельгії
- Охорона здоров'я дітей у Бельгії
- Як записатися на прийом до лікаря
- Доступ до рецептів і ліків
- Як отримати доступ до екстрених служб, лікарень, аптек тощо.
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я
- Центри психічного здоров'я, що надають консультації, день
догляду та стаціонарного лікування.
- Психіатричні лікарні для пацієнтів з психічними захворюваннями
Умови.
- Пропозиція від благодійної організації The Community Help.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
- Доступ до Mutuelles. (Склад і правила застосування)
- Інформація про доступ до матеріальної допомоги людям похилого віку.
- Сімейні допомоги (матеріальна підтримка дітей) та доступ.
в центри планування сім'ї (з усіх питань стосунків,
емоційне чи сексуальне життя)
- Пільги та доступ до центрів розміщення для людей з обмеженими можливостями.
- Засоби пересування для людей з обмеженими можливостями.
- Фінансова допомога на пересування по Брюсселю (STIB)