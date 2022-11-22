Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

День здоров’я та захисту | Journée de la Santé et de la Protection

© Ukrainian Voices

il y a 37 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Команда "Ukrainian Voices RC" " організовує на "День здоров’я та захисту" з представниками влади Брюссельського столичного регіону, муніципалітетами та ООН, який відбудеться 26 листопада з 11:00 до 15:00 в Українському Громадському Центрі, rue Montoyer, 34, Брюссель.

 На зустрічі Ви дізнаєтесь:

 СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В БРЮССЕЛІ

 - Як отримати медичну допомогу в Брюсселі?

 - Як зареєструватися в медичному закладі в  Брюсселі як біженець або емігрант.

 - Лікарі та медичні спеціалісти в Брюсселі

 - Охорона здоров'я жінки в Бельгії

 - Охорона здоров'я дітей у Бельгії

 - Як записатися на прийом до лікаря

 - Доступ до рецептів і ліків

 - Як отримати доступ до екстрених служб, лікарень, аптек тощо.

 ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

 - Центри психічного здоров'я, що надають консультації, день

 догляду та стаціонарного лікування.

 - Психіатричні лікарні для пацієнтів з психічними захворюваннями

 Умови.

 - Пропозиція від благодійної організації The Community Help.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 - Доступ до Mutuelles. (Склад і правила застосування)

 - Інформація про доступ до матеріальної допомоги людям похилого віку.

 - Сімейні допомоги (матеріальна підтримка дітей) та доступ.

 в центри планування сім'ї (з усіх питань стосунків,

емоційне чи сексуальне життя)

 - Пільги та доступ до центрів розміщення для людей з обмеженими можливостями.

 - Засоби пересування для людей з обмеженими можливостями.

 - Фінансова допомога на пересування по Брюсселю (STIB)

 

L'équipe "Ukrainian Voices" organise une "Journée de la Santé et de la Protection" avec des représentants des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes et de l'ONU. Cette journée aura lieu le 26 novembre de 11h00 à 15h00 au Centre Civique Ukrainien, rue Montoyer 34 à Bruxelles.

 Lors de la réunion, vous en saurez plus sur :

 1) LE SYSTÈME DE SANTÉ À BRUXELLES

 - Comment se faire soigner à Bruxelles ?

 - Comment s'inscrire dans une structure médicale à Bruxelles en tant que réfugié ou émigrant.

 - Les médecins généralistes et médecins spécialistes à Bruxelles

 - La santé des femmes en Belgique

 - Les soins de santé pour enfants en Belgique

 - Comment prendre rendez-vous avec un médecin ?

 - Comment avoir accès aux ordonnances et aux médicaments

 - Comment accéder aux services d'urgence, aux hôpitaux, aux pharmacies, etc.

 2) LA SANTÉ MENTALE

 - Les centres de conseil en santé mentale, pour soins de jour et traitements hospitaliers

 - Hôpitaux psychiatriques pour les patients atteints de maladies mentales et les conditions d'accès

 - Offre de l'association The Community Help

 3) LA PROTECTION SOCIALE

 - Accès aux Mutuelles

 - Information sur l'accès à l'aide financière pour les personnes âgées

 - Allocations familiales (y compris aide matérielle aux enfants), accès aux centres de planification familiale (pour toutes les questions de relations, vie affective ou sexuelle)

 - Avantages et accès aux centres d'hébergement pour personnes handicapées

 - Moyens de transport pour personnes handicapées

 - Aide financière pour se déplacer dans Bruxelles (STIB) 

 

Articles recommandés pour vous