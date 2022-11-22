День здоров’я та захисту | Journée de la Santé et de la Protection

Команда "Ukrainian Voices RC" " організовує на "День здоров’я та захисту" з представниками влади Брюссельського столичного регіону, муніципалітетами та ООН, який відбудеться 26 листопада з 11:00 до 15:00 в Українському Громадському Центрі, rue Montoyer, 34, Брюссель.

На зустрічі Ви дізнаєтесь:

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В БРЮССЕЛІ

- Як отримати медичну допомогу в Брюсселі?

- Як зареєструватися в медичному закладі в Брюсселі як біженець або емігрант.

- Лікарі та медичні спеціалісти в Брюсселі

- Охорона здоров'я жінки в Бельгії

- Охорона здоров'я дітей у Бельгії

- Як записатися на прийом до лікаря

- Доступ до рецептів і ліків

- Як отримати доступ до екстрених служб, лікарень, аптек тощо.

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

- Центри психічного здоров'я, що надають консультації, день

догляду та стаціонарного лікування.

- Психіатричні лікарні для пацієнтів з психічними захворюваннями

Умови.

- Пропозиція від благодійної організації The Community Help.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

- Доступ до Mutuelles. (Склад і правила застосування)

- Інформація про доступ до матеріальної допомоги людям похилого віку.

- Сімейні допомоги (матеріальна підтримка дітей) та доступ.

в центри планування сім'ї (з усіх питань стосунків,

емоційне чи сексуальне життя)

- Пільги та доступ до центрів розміщення для людей з обмеженими можливостями.

- Засоби пересування для людей з обмеженими можливостями.

- Фінансова допомога на пересування по Брюсселю (STIB)