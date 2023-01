Lucie Pelz est chercheuse et assistante à l’ULiège au Service de Psychologie clinique de la Délinquance dans l’unité de recherche ARCh (Adaptation Résilience, Changement). Lucie est la lauréate du Prix scientifique du mémoire décerné par l’Administration générale des Maisons de justice. Lors de la 7e Journée de la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a en outre remporté le Prix de la communication dans la catégorie " mémoire ".

Lucie Pelz a étudié les sciences psychologiques à l’ULiège et a obtenu un master spécialisé en psychologie clinique. Elle a exercé en tant que psychologue à la Cité de l’Espoir auprès d’adultes porteurs d’une déficience. Auparavant, elle avait fait des stages à l’AMO Reliance avec des jeunes et à l’Asbl Vaphis avec des adultes porteurs de déficiences.

La question de recherche de son mémoire de master est intitulée : " Comment les croyances et pratiques religieuses ou spirituelles s’inscrivent-elles dans le processus de désistance pour des adultes ayant commis plusieurs infractions ? ".

Voici comment elle résume ce travail :

" Les recherches portant sur la désistance s’intéressent aux différents facteurs soutenant ce processus d’arrêt des conduites délinquantes et aux changements comportementaux et identitaires qui le caractérisent. Si religion et spiritualité font partie intégrante de la société actuelle, les recherches s’intéressant à leur place dans le processus de désistance sont rares en Europe. L’objectif de cette étude était donc de comprendre comment ces deux composantes, religion et spiritualité, peuvent soutenir la sortie de la délinquance. Une méthodologie qualitative a été employée, avec la réalisation d’entretiens semi-structurés, et l’analyse des récits des sept participants recrutés. Les analyses individuelles ont permis de mettre en exergue les singularités des parcours, tandis que les thèmes émergeant dans l’analyse transversale ont mis en évidence les composantes communes ou partagées des processus de désistance des participants. Ainsi, les données ici développées appuient que les croyances religieuses ou spirituelles peuvent soutenir l’arrêt des faits délinquants conjointement et similairement à d’autres facteurs tels que le travail ou la parentalité. La transition identitaire apparaît comme pierre angulaire des processus de désistance des participants, avec des composantes individuelles et sociales : changements dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres, et dans le rapport des autres envers soi. "