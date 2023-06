Journée de l'océan : la surf thérapie pour prendre soin de sa santé mentale.

Le sport est bénéfique pour la santé mais associé aux vertus de l'océan, ses bienfaits seraient décuplés. Un constat qui a donné naissance dans les années 1990 à la surf thérapie, une discipline qui fait de plus en plus d'émules en France, et dans le monde. A l'occasion de la Journée mondiale de l'océan organisée ce jeudi 8 juin, voici le concept et les bienfaits de cette méthode qui consiste à profiter de l'air marin tout en pratiquant une activité particulièrement physique.

"Une fois dans l’eau, on lâche prise. On est dans l’instant présent. L'océan apaise tout. Le corps et l’esprit". Dans sa vidéo de présentation, Panasea vante les bienfaits de la surf thérapie, dont l'un des objectifs est de surmonter des défis en lien avec la santé mentale. Mais pas uniquement…