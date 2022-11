Journée de l’inégalité salariale : à partir de ce 15 novembre, les femmes travaillent gratuitement dans l’UE

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes est encore loin d’être une réalité au sein de l’Union européenne, ce que viendra rappeler l’Unequal Pay Day (jour de l’inégalité salariale, ndlr), ce mardi 15 novembre.

Il s’agit d’une date symbolique à partir de laquelle, "les femmes ne sont plus payées par rapport aux hommes. À partir du 15 novembre, elles travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année, parce que l’écart salarial au niveau européen entre les hommes et les femmes s’élève toujours à 13%. On peut donc dire que les derniers 13% de l’année sont non payés pour les femmes", précise Julie Van Garsse, membre de ZIJkant, une organisation socioculturelle travaillant sur les questions de genre et d’égalité hommes-femmes, une association qui collabore avec le Parti des socialistes européens. Julie Van Garsse était invitée ce lundi matin sur la Première.