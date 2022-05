Journée de l'Europe : Alexander De Croo plaide à Berlin pour un nouveau plan de financement et une unification européenne

Un autre sujet "brûlant" amené par la guerre en Ukraine est, selon Alexander De Croo, l'élargissement de l'Union européenne. À cet égard, rien de plus dangereux à ses yeux que le statu quo avec l'Ukraine, la Moldavie ou les Balkans occidentaux. "Notre voisinage européen serait transformé en États vassaux, soit par la force militaire de la Russie, soit par une politique d'investissement agressive, que nous voyons déjà aujourd'hui dans les Balkans."

Mais plutôt qu'un élargissement de l'UE, il plaide pour une "unification de l'Europe" dans une union économique et une communauté de valeurs. Pour l'Ukraine, cela passerait par le fait de lier la reconstruction du pays à des réformes.

Se "rapprocher" de l'UE

Vu les années qu'une procédure d'adhésion peut prendre, les réformes nécessaires, les valeurs à faire respecter, la nécessité d'offrir une réponse aux pays candidats, il propose de permettre entre-temps à ces derniers de "se rapprocher" de l'Union européenne. Cela pourrait se faire en permettant à leurs citoyens de bénéficier directement de l'espace démocratique de l'UE et du marché unique, en faisant participer ces pays à certaines institutions de l'UE, etc. Il évoque par exemple l'intégration au roaming européen ou la participation aux sommets européens en tant que parties consultantes.

Ce discours fait écho à celui du président français Emmanuel Macron qui, à Strasbourg, a appelé ce lundi à la création d'une "communauté politique européenne" pour accueillir notamment l'Ukraine pendant la longue procédure d'adhésion à l'UE, ainsi qu'à celui du secrétaire du Parti démocrate italien (PD) Enrico Letta, qui a lancé il y a quelques jours l'idée d'accueillir l'Ukraine dès la fin de la guerre sous une nouvelle coupole politique entre les Vingt-sept et les pays candidats.

Plus tôt dans l'après-midi, M. De Croo avait été reçu par le président allemand Frank-Walter Steinmeier, avant une rencontre programmée mardi avec le chancelier Olaf Scholz. "Nous avons besoin de l'Allemagne, parce que quand l'Allemagne déploie ses ailes, l'Europe est capable de voler. Pas seulement en raison de sa taille et de sa position (dans l'UE), mais davantage en raison de sa compréhension profonde de l'Ouest et de l'Est, de sa démocratie robuste et de l'État de droit solide qu'elle a bâti après 1945. C'était mon message cet après-midi au président Steinmeier, et ce sera mon message demain au chancelier Scholz".