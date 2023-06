Journée de l’environnement : trois conseils pour rendre votre garde-robe plus green

Réparer

Concernant vos vêtements usés ou abîmés, ils peuvent également être recyclés. Mais si vous ne souhaitez pas vous en séparer – et que vous savez que vous les porterez à nouveau - il est également possible de les réparer, par vous-même ou via un service dédié. La pandémie mondiale a remis la couture au goût du jour, mais également les nombreux systèmes D (merci à la foule de tutoriels proposés sur internet) qui permettent de retoucher, de rafistoler, et de customiser des vêtements en un temps record, et ce même avec un budget serré. Il ne reste plus qu’à se lancer…