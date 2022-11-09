День української писемності і мови | Journée de l'écriture et de la langue ukrainiennes

Щороку, 9 листопада наша країна відзначає День української писемності і мови. На державному рівні це свято було встановлене ще у 1997 році, але, сьогодні ми усвідомлюємо його справжнє значення.

Українська мова – це те, що вирізняє нас з-поміж інших народів. Мова передається нам від батьків і забезпечує нерозривний зв’язок поколінь. Врешті, мова вказує нам, хто ми є насправді, якої землі ми діти, якої держави громадяни.

На честь святкування свята сьогодні в Україні проводиться “флешмоб”, а саме онлайн диктант з української мови, де всі охочі можуть перевірити свої знання мови.

Трансляція відбуватиметься на наступних платформах: pадіо Культура, телеканал Суспільне Культура, діджитал-платформи Суспільного, а також у додатку “Дія”.

Також ми вирішили в день української мови, провести невеликий аналіз і дізнатись чи змінилась роль української мови в житті українців.

І так почнемо з того, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість російськомовних пісень, створених нашими артистами, впала з 74 відсотків до 8 відсотків, що говорить нам про те, що наші артисти відмовились співати та створювати пісні мовою агресора. Тож виходить, що ми почали слухати більше україномовних пісень.

А як щодо самих українців, чи почали вони користуватись українською? Так, хоч і повільно...

Згідно з даними Serpstat, який зробив аналіз по 8 найпоширенішими запитами українців у пошуку Google, кількість запитів українською мовою зросла з 26 % до 35 %. Більшість українців все ще гуглять російською, однак україномовна частка неухильно зростає. Головною проблемою повільного переходу на думку Serpstat є недоопрацьованість український веб сторінок.

А наостанок, цікавий факт! Перші слова з української мови були записані в 488 році нашої ери!