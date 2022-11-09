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Ukraine - Україна

День української писемності і мови | Journée de l'écriture et de la langue ukrainiennes

Ukrainian language. Open book with lettering.
il y a 58 minutesTemps de lecture3 min
Par Micha

Щороку, 9 листопада наша країна відзначає День української писемності і мови. На державному рівні це свято було встановлене ще у 1997 році, але, сьогодні ми усвідомлюємо його справжнє значення.

Українська мова – це те, що вирізняє нас з-поміж інших народів. Мова передається нам від батьків і забезпечує нерозривний зв’язок поколінь. Врешті, мова вказує нам, хто ми є насправді, якої землі ми діти, якої держави громадяни.

На честь святкування свята сьогодні в Україні проводиться “флешмоб”, а саме онлайн диктант з української мови, де всі охочі можуть перевірити свої знання мови.

Трансляція відбуватиметься на наступних платформах: pадіо Культура, телеканал Суспільне Культура, діджитал-платформи Суспільного, а також у додатку “Дія”.

Також ми вирішили в день української мови, провести невеликий аналіз і дізнатись чи змінилась роль української мови в житті українців.

І так почнемо з того, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість російськомовних пісень, створених нашими артистами, впала з 74 відсотків до 8 відсотків, що говорить нам про те, що наші артисти відмовились співати та створювати пісні мовою агресора. Тож виходить, що ми почали слухати більше україномовних пісень.

А як щодо самих українців, чи почали вони користуватись українською? Так, хоч і повільно...

Згідно з даними Serpstat, який зробив аналіз по 8 найпоширенішими запитами українців у пошуку Google, кількість запитів українською мовою зросла з 26 % до 35 %. Більшість українців все ще гуглять російською, однак україномовна частка неухильно зростає. Головною проблемою повільного переходу на думку Serpstat є недоопрацьованість український веб сторінок.

А наостанок, цікавий факт! Перші слова з української мови були записані в 488 році нашої ери!

En français

Chaque année, le 9 novembre, l'Ukraine célèbre la Journée de l'écriture et de la langue ukrainiennes. Au niveau de l'État, cette fête a été établie en 1997, mais aujourd'hui, nous sommes conscients de sa véritable signification.

La langue ukrainienne nous distingue des autres nations. Elle est transmise par nos parents et constitue un lien indissoluble entre les générations. Après tout, la langue nous dit qui nous sommes vraiment, de quelle terre nous sommes enfants, de quel pays nous sommes citoyens.

En l'honneur de la célébration de la fête, un "flash mob" se tient aujourd'hui en Ukraine, à savoir une dictée en ligne en langue ukrainienne, où chacun peut tester ses connaissances de la langue.

La diffusion aura lieu sur les plateformes suivantes: radio Kultura, chaîne de télévision Suspilne Kultura, plateformes numériques de Suspilne, ainsi que dans l'application "Diya".

Pour ce jour de la langue ukrainienne, nous avons mené petite analyse afin de savoir si le rôle de la langue ukrainienne dans la vie des Ukrainiens a changé.

Plusieurs constats: après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le nombre de chansons en langue russe créées par nos artistes est passé de 74 % à 8 %, indiquant que les artistes ukrainiens ont majoritairement refusé de chanter et de créer des chansons dans la langue de l'agresseur. Il s'avère aussi que nous avons commencé à écouter davantage de chansons en ukrainien.

Qu'en est-il des Ukrainiens eux-mêmes, ont-ils commencé à utiliser l'ukrainien? Oui, quoique lentement...

Selon Serpstat, qui a analysé les 8 requêtes les plus courantes des Ukrainiens dans la recherche Google, le nombre de requêtes en ukrainien est passé de 26 % à 35 %. La plupart des Ukrainiens utilisent encore Google en russe, mais la part des Ukrainiens ne cesse de croître. Selon Serpstat, le principal problème de la lenteur de la transition est l'incomplétude des pages Web ukrainiennes.

Et enfin, un fait intéressant: les premiers mots de la langue ukrainienne ont été enregistrés en 488 après JC!

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