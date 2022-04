Les syndicats veulent revoir la loi sur la marge salariale : la FEB met l'indexation automatique des salaires dans la balance

Avant la manifestation, les syndicats ont rappelé dans leur communiqué l’importance du pouvoir d’achat des travailleurs qui, pour eux "reste le principal moteur de l’économie". Or, s’inquiète le front commun syndical, "le logement, le chauffage, la nourriture, le carburant… les prix explosent et rendent la vie de plus en plus chère" et "les travailleurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts".

Les syndicats dénoncent une situation où les revenus n’augmentent pas à la même vitesse que le coût de la vie. Pour eux, c’est à cause de la "loi sur la norme salariale" que la hausse des salaires est "fortement limitée". "Même dans les entreprises qui engrangent de gros bénéfices, la loi nous empêche nos délégués de négocier plus", constatent les syndicats.