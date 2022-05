Journée chantiers ouverts en Wallonie et en région bruxelloise ce dimanche 15 mai

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la construction est désormais devenue la norme, il faut construire durablement : en isolant bien les toitures, la façade et les menuiseries extérieures, et avec la ventilation nécessaire. Cette combinaison unique demande une bonne acoustique sur tous les fronts, à vous de les découvrir ! Vous serez accueilis dans l’une des unités pour les PME. Vous pouvez également visiter les logements sociaux et les kots d’étudiants. Citydev, rue des Fraises à Anderlecht.

A Jette, le chantier de l’école " des prés vert " est une école réalisée 100% en bois avec des murs et planchers en CLT (Cross laminated tmber) , produit qui s’inscrit parfaitement dans les exigences européennes en matière de durabilité, bilan carbone et circularité, en effet cette technique permettra à postériori un démontage des murs en planchers pour un réemploi ou un recyclage futur. Le public a rendez-vous Avenue de l’Arbre Ballon.

C’est sur le site industriel de BUDA, le long du canal à Vilvorde, se construit pour Bruxelles Propreté un centre de tri composé d’un hall industriel et locaux sociaux, implantation du stockage extérieur, d’un pont de pesée, d’un truck-wash et d’un parc à conteneurs.

Le parcours vous permettra de vous faire une idée des travaux en cours. Le projet étant " be.exemplary ", vous pourrez découvrir les caractéristiques environnementales de ce projet ainsi qu’un stand de Bruxelles-Propreté. Chaussée de Vilvoorde à Neder-over-Heembeek.

Et à ne pas manquer la visite du chantier RTBF Media Square rue Colonel Bourg à Schaerbeek. (photo) RTBF Media Square comprend un bâtiment principal de six étages (R + 6) et un bâtiment logistique (R + 1). Il s’agit d’un bâtiment qui comprendra 250 m² de panneaux solaires, des toitures vertes et des espaces verts dans sa cour intérieure. Il répondra par ailleurs à des critères PEB et des normes acoustiques particulièrement exigeants. Ce bâtiment accueillera des studios Media (radio, télévision, internet, streaming,…), des salles de réunion, le restaurant, ou encore la Newsroom (salle de rédaction) surplombée d’une large verrière.

Le site est en phase de construction du gros œuvre. Les équipes de chantier effectuent actuellement des travaux de bétonnage et de maçonnerie. La façade en béton et la structure des fenêtres font également l’objet de travaux. A ce stade, les visiteurs peuvent découvrir la manière dont tous ces travaux techniques sont déjà réalisés avant l’aménagement ultérieur du bâtiment.

En raison de la taille du bâtiment, les ouvrages en béton sont extrêmement impressionnants. Rendez-vous sur le chantier pour observer les gigantesques piliers de béton, les quantités impressionnantes de barres d’armature et les immenses dalles de plancher de différents étages.

CIT Blaton effectue la rénovation complète de l’ancienne Royale Belge (AXA Belgium) et assure la restauration de son architecture des années 1970. Outre la rénovation des 21.000 m² de bureaux et du parking, le projet prévoit la reconversion de plusieurs niveaux en un hôtel de 14.500 m² abritant un auditorium de 300 places, des salles de réunion, des restaurants et un bar, des espaces de coworking ainsi qu’un centre de fitness de 5.000 m² avec piscine extérieure.

Bâtiment emblématique avec une architecture des années 1970 avec ses vitrages orangés et sa structure en acier corten. A ne pas manquer, Boulevard du Souverain à Bruxelles.