Journalistes, graphistes, analystes data et codeurs: un hackathon à Namur pour faire se rencontrer les acteurs de l'information de demain

Datavisualisation et scrollytelling, deux termes qui peuvent sembler barbares, mais qui ont un objectif commun: raconter des histoires et amener la plus large audience possible à s'y immerger, grâce à la vulgarisation de données statistiques, des visuels impactants et des animations graphiques porteuses de sens.

La RTBF organisait le week-end dernier le tout premier "hackathon" entièrement consacré à ces nouveaux genres journalistiques dans les locaux de Boukè, la télévision locale partenaire de l'événement.

Une petite trentaine d'étudiants en journalisme (UCLouvain, IHECS) en graphisme/transmedia (Haute École Albert Jacquard (HEAJ) et en développement informatique (BeCode.org) y ont ainsi travaillé durant 48h d'affilée à la réalisation d'articles et de projets de data-journalisme.

Au final, pas moins de 5 projets prometteurs ont été présentés au jury au terme du hackathon, sur la thématique du changement climatique, de la crise économique et du sport de haut niveau. L'initiative a surtout permis de montrer les possibles et nécessaires collaborations entre les métiers du journalisme, du graphisme, de l'analyse des données et du codage.