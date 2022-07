Journalistes et opposants politiques espionnés par Pegasus : un an après, où en est-on ?

Officiellement, toujours pour lutter contre le crime organisé et les terroristes. Le groupe NSO, qui vend le logiciel, demande aux états de respecter leurs propres lois "Mais comme souvent il s’agit d’états qui sont autoritaires et qui ont une triste réputation en matière de droits de l’Homme, ils font ensuite ce qu’ils veulent" déplore Laurent Richard. On estime les victimes à des dizaines de milliers mais il est très compliqué d’avoir un nombre précis à cause du manque de transparence des états et du groupe NSO.