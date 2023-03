Journaliste accusé d’espionnage par la Russie : va-t-on revivre un nouvel épisode de la Guerre froide ?

Evan Gershkovich (31 ans), un journaliste américain russophone du Wall Street Journal, est détenu en Russie. Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé jeudi que le reporter avait été arrêté à Ekaterinbourg, dans l’Oural, pour des soupçons d'"espionnage", le Kremlin précise qu’il a été pris en "flagrant délit". La Maison Blanche a fustigé cette arrestation, qu’elle a qualifié d'"inacceptable" et sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, a qualifié de "ridicule" l’accusation d’espionnage. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’est dit "extrêmement préoccupé".

L’arrestation d’Evan Gershkovich intervient dans un contexte de répression accrue en Russie contre la presse depuis l’offensive contre l’Ukraine, qui a fortement tendu les rapports entre Moscou et Washington. Sur son site, le Wall Street Journal a appelé à libérer son journaliste et a "démenti avec force" les accusations d’espionnage. Le journal demande l’expulsion de l’ambassadeur russe en poste aux Etats-Unis : "Expulser l’ambassadeur russe des Etats-Unis, ainsi que les journalistes russes y travaillant, serait la moindre des choses", demande le quotidien dans un éditorial. "Le moment choisi pour l’arrestation ressemble à une provocation calculée pour embarrasser les Etats-Unis et intimider la presse étrangère qui travaille toujours en Russie".