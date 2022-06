Journal des Festivals : découvrez l’opéra "Finta giardiniera" de Mozart au Midsummer Mozartiade

Chaque jour, à 10h30 dans L’odyssée, dans le Journal des festivals, nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes. Alors, si vous êtes à la recherche de sorties culturelles à faire pendant les vacances, le Journal des festivals est le rendez-vous à ne pas manquer cet été.

Le premier rendez-vous de ce journal des festivals est consacré à la sixième édition du Midsummer Mozartiade proposée au cœur de Bruxelles, jusqu’au 3 juillet.

A l’initiative de l’ASBL Amadeus & Co, les mélomanes seront ravis de découvrir des concerts, des causeries, une rencontre autour de la personnalité du Baron Gottfried van Swieten, mécène et mélomane au temps des Lumières et surtout deux opéras : la "Finta giardiniera" de Mozart et "Acis and Galatea" de Haendel. Deux productions qui permettront de faire briller de talentueux artistes émergents aux côtés de l’ORCW mené par Gabriel Hollander et de l’ensemble baroque Le Pavillon de musique dirigé par Thibaut Lenaerts.

Le Festival se déroule au Théâtre des Martyrs, en l’Eglise du Finistère et à la Maison CFC.

Retrouvez toutes les informations sur ce festival sur le site Midsummer Mozartiade.