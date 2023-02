Journal d’une bonne : souvenirs de temps révolus

Deux acteurs dont on se souvient encore aujourd’hui y joueront un rôle de maître pour l’un… de valet pour l’autre : Ian Ogilvy, plus tard connu pour son rôle de Simon Templar dans " Le retour du Saint ", et Gareth Hunt, qui fera partie de l’ultime équipe de " Chapeau melon et bottes de cuir ", avec Patrick MacNee et Joanna Lumley. De la mythique série " Maîtres et valets ", son producteur John Hawkesworth, sortira plusieurs ouvrages du même titre.