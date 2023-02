Journal d'une bonne à tout faire : Un docu poignant sur la domesticité au 19ème siècle

Adolescente, Félicité Lavergne quitte la ferme familiale du Massif Central pour embrasser son destin qui sera à la fois tragique, romanesque et fait de résistance et d’abnégation. Fille de ferme, bonne à tout faire puis femme de chambre, à la campagne et à la ville, elle traverse la France du début du XXe siècle avec courage et innocence. Après avoir travaillé dans une 1ère ferme, elle découvre Clermont-Ferrand en y travaillant dans une usine, puis Lyon, Paris et la Côte d’Azur. À chaque nouvelle place, Félicité affronte l’inconnu, les représailles, les brimades et les viols commis par le chef de maison. Elle doit s’adapter à un nouveau lieu, une nouvelle façon de vivre. Elle souffre de solitude, d’enfermement tout en rêvant d’une vie meilleure. Elle fera une première fausse couche, mais sa deuxième grossesse sera menée à terme, donnant naissance à sa fille Joséphine qu’elle placera en nourrice en Normandie. Elle travaillera d’arrache-pied pour offrir une éducation à cette enfant dont elle sera séparée et ne verra qu’une fois par mois.