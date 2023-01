"Journal cru et trop intime d’une fille qui voulait se taper la terre entière" : le livre d’une anti-héroïne ?

Le titre de ce livre de la comédienne et autrice Sarah Treille Stefani, vous interpelle sûrement. Découvrez en réalité une jeune femme drôle et hypersensible, éprise de liberté créative ! Interview dans Le Mug.

Journal cru et trop intime d’une fille qui voulait se taper la terre entière, c’est l’histoire d’une jeune femme d’aujourd’hui qui pulvérise les codes 'bourgeois' et déconstruit les mythes de la Princesse et du Prince charmant. Une écriture spontanée, un langage cash et truffé d’argot, au léger parfum féministe. C’est drôle et sensible à la fois… Et c’est tout ?