Jourdan Serderidis, une dernière en Grèce avant de céder son volant à Grégoire Munster : "Il pourra défier le top mondial à 24 ans"

Le Rallye de l'Acropole, c'est sans doute l'épreuve du calendrier que Jourdan Serderidis ne manquerait pour rien au monde : le gentleman driver belgo-grec de 59 ans s'offre une quatrième - et dernière - sortie en WRC cette année au volant d'une Ford Puma Rally1 qu'il apprivoise de mieux en mieux, même s'il s'attend à souffrir au vu des conditions très délicates attendues cette semaine.

"Cela fait quasiment deux mois, et le Rallye du Kenya, que je n'ai plus roulé, développe Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. L'Acropole, c'est l'événement de l'année pour moi, même si ce rallye ne m'a pas toujours réussi. On va essayer de prendre un maximum de plaisir. Il y a un peu plus de pression, mais bon, à 59 ans... Le plateau est impressionnant, je ne veux donc pas venir avec des attentes trop élevées. Un Top 20, c'est possible. Je suis plutôt confiant, on a bien progressé et je connais bien la voiture maintenant. Les conditions vont s'améliorer, il va arrêter de pleuvoir et cela va sécher très vite. Mais à quel point les routes seront-elles praticables, ça, on ne sait pas ! Les conditions sont difficiles, mais la Grèce est habituée aux conditions extrêmes. L'Acropole, c'est l'événement sportif de l'année ici, les locaux veulent que le rallye ait lieu."

"Normalement, c'est le dernier rallye de ma carrière en Rally1, reprend Jourdan Serderidis. Si tout se passe bien pour lui, c'est Grégoire Munster qui roulera avec cette voiture l'an prochain. C'est le plan initial. En fonction de ses performances au Chili et en Europe centrale, il aura peut-être la possibilité de faire plus d'épreuves en Rally1 la saison prochaine. Pour ma part, je ferai peut-être le Master en 2024, c'est aussi très intéressant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour un pilote comme moi de faire le Raly1 plutôt que le Master ? Pas vraiment. Je serai opposé à des pilotes de mon niveau, il y aura plus de compétition. Et puis, je laisse l'occasion à Grégoire, 24 ans, de défier le top mondial et de progresser dans sa carrière. Moi, c'est de l'amusement."