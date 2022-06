Jourdan Serderidis, septième au Kenya, décroche son meilleur résultat en WRC : "Pas mauvais, pour un amateur !"

Le pilote amateur belgo-grec Jourdan Serderidis a terminé dimanche à la septième place du Safari Rally. Le gentleman driver de Dorinne, 58 ans, a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Championnat du Monde des Rallyes au volant de la Ford Puma Hybrid Rally1.

Il a terminé derrière six des meilleurs pilotes du monde et devant la légende Sébastien Loeb, qui avait chuté dans le classement suite à une pénalité de trente minutes en raison de son abandon vendredi midi.

"Pour un amateur, c'est pas mauvais !, a souri Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. C'est au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer dans nos rêves les plus fous. C'est incroyable. Je me disais qu'un Top 10 était jouable en restant calme, mais ce rallye était beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. On a eu de la pluie, du fech-fech... que je découvrais, mes poumons aussi d'ailleurs, et nous pouvons être fiers du résultat. Terminer devant Sébastien Loeb, c'est incroyable ! Cette voiture est vraiment top, très confortable, elle met à l'aise dans le rapide. Ce que j'ai fait ici dans le vite, je ne l'avais jamais fait avant, à des vitesses de dingue sur un terrain très sautillant. Quand on est bien dans la voiture, qu'on s'amuse et qu'on a un peu de chance, les résultats suivent. Mon prochain rendez-vous, ce sera au Luxembourg. On y sera avec la Ford Puma, mais probablement sans l'hybride. Et ensuite on va se préparer tranquillement pour l'Acropole, où j'essaierai également de faire quelque chose de bien."