Jourdan Serderidis s'attend à un bel accueil devant son public : "L'Acropole, c'est le sommet de ma saison"

Septième du Safari Rally - son meilleur résultat en WRC - en juin dernier, le pilote amateur belgo-grec Jourdan Serderidis s'apprête à disputer son rallye national avec l'envie de bien faire et d'offrir du spectacle au public.

"Pour moi, c'est un peu le sommet de la saison, a révélé Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Toute ma saison a été programmée en fonction de cet événement. On s'est organisé durant toute la saison pour être prêt et réaliser la meilleure performance possible ici, devant beaucoup de supporters. Ce rallye sur la terre, sur des spéciales plutôt lentes, ce sont des conditions qui me conviennent assez bien. Au vu du plateau en WRC2, je ne m'attends pas à jouer un rôle dans le Top 10. Mais si possible, un Top 15. Ce serait pas mal ! Septième comme au Kenya ? Je t'offre le champagne si c'est le cas !"

Le pilote de la Ford Puma Hybrid Rally1 #9 aura l'occasion de se produire dans un stade mythique - le Stade Olympique d'Athènes ! - ce jeudi soir lors de la super spéciale d'ouverture de l'épreuve. Un grand moment en perspective...

"Ce soir, il y aura 50.000 personnes dans les tribunes, on ne veut pas les décevoir, a repris le gentleman driver de Dorinne. On peut s'attendre à un bel accueil ! On va essayer de faire quelque chose de bien. J'espère terminer toutes les spéciales et montrer un peu plus de vitesse qu'au Kenya... et je croise les doigts pour un Top 10 !"