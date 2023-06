Jourdan Serderidis, Nicolas Gilsoul, Grégoire Munster... Le clan belge de chez M-Sport prêt à en découdre au Kenya

La délégation M-Sport aura une forte coloration belge, cette semaine, dans le parc d'assistance et sur les spéciales du Safari Rally : les pilotes Jourdan Serderidis et Grégoire Munster, ainsi que les copilotes Nicolas Gilsoul et Louis Louka sont présents au Kenya pour y disputer l'une des épreuves les plus atypiques du Championnat du Monde des Rallyes. Ils partagent un même objectif : rallier l'arrivée !

Le gentleman driver belgo-grec Jourdan Serderidis (Ford Puma Rally1) a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Mondial sur les routes du Safari Rally il y a douze mois. Septième au Kenya en 2022, il sait que rééditer pareille performance ne sera pas facile, surtout si les orages s'en mêlent...

"On va essayer de faire aussi bien qu'en 2022, mais cela va être compliqué !, dévoile Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Il faut surtout avoir de la chance ici, car ce n'est pas la performance pure qui paie, mais plutôt la gestion. Cette année, la végétation cache beaucoup de pièges, et notamment les pierres dans les cordes. Il faudra y faire attention ! Arriver au bout tous les jours sera automatiquement synonyme de bon résultat et de Top 10. Et puis, j'ai beaucoup progressé depuis l'année passée, je connais mieux la voiture, j'ai plus d'expérience. On va aller plus vite, mais j'ai un nouveau copilote, Andy Malfoy, 21 ans (qui remplace Fred Miclotte, ndlr). Il démarre sa carrière en WRC, et je pense qu'il va me pousser à aller plus vite, contrairement à Fred, qui essaie plutôt de me protéger ! L'idéal, c'est un mix des deux. S'il pleut, on ne parle plus de performance, mais de survie. Cela risque d'arriver en fin de journée, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Cela fausse la course, mais ça fait partie du Safari Rally."