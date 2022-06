Jourdan Serderidis, neuvième du général au Kenya : "De très chouettes vacances et six kilos perdus, ça va faire plaisir à ma copine !"

Le pilote belge-grec Jourdan Serderidis se régale sur les spéciales très piégeuses et cassantes du Safari Rally, au Kenya. Le gentleman driver d'Yvoir est remonté à la neuvième place du classement général ce samedi midi après avoir évité toutes les embûches, et pourrait réaliser son meilleur résultat en WRC au terme de cette épreuve s'il continue de la sorte.

Le pilote amateur est actuellement le deuxième des cinq pilotes Ford au classement général, l'Irlandais Craig Breen pointant à la septième place. Jourdan Serderidis est d'ailleurs le seul pilote Ford à avoir rallié l'arrivée de toutes les spéciales depuis le début du rallye !

"C'est malheureux, cela ne fait qu'à moitié rire, a détaillé Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Ford a beaucoup dégusté, sans raisons fondamentales, c'est simplement de la malchance. Des problèmes mécaniques, bien différents les uns des autres, et pas des problèmes de fiabilité. On a beaucoup dégusté dans la dernière spéciale vendredi, je n'avais jamais vu ça dans ma vie, c'était infernal. Il y avait mille pierres à éviter ! Nous, on a plutôt eu de la chance, j'ai un bon rythme. Je pense qu'à mon niveau, je pense que je n'ai jamais roulé comme ça ! On n'est qu'à cinq secondes de la huitième place de Kajetan Kajetanowicz (qui roule sur une Skoda Fabia Rally2, ndlr), je pense qu'on peut aller le rechercher assez facilement et espérer une huitième place en fin de journée. Ce rallye me convient bien et cette voiture est fantastique. Ces "vacances" sont très chouettes : j'ai perdu six kilos en une semaine, ça va faire plaisir à ma copine !"