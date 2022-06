Jourdan Serderidis "en vacances" sur les routes cassantes du Kenya : "On a inventé des mots dans le système de notes"

Et d’ajouter, non sans savoir été interrompu avec humour par Sébastien Loeb : "Les reconnaissances, c’était très dur, très différent de ce qu’on connait en Europe. Les routes ne sont pas directement tracées, il faut parfois choisir des trajectoires peu évidentes. On a inventé plein de mots dans le système de notes car ce sont des choses qu’on ne trouve pas ailleurs. Le but, ce sera d’essayer de ne pas crever et de terminer chaque journée pour arriver sans devoir passer par le rallye2."

"Cette épreuve est terriblement physique aussi. Je ne suis pas à 100%, j’ai un problème de tendinite à l’épaule depuis la Sardaigne, c’est gênant pour tourner le volant. Il ne fait pas encore trop chaud, les températures sont moindres qu’en Sardaigne. Ca va malgré tout être un challenge. Les bolides de cette année ? L’hybridation sur notre voiture de course, c’est fantastique. Si je dois la comparer avec la Fiesta 2017, celle avec laquelle j’ai roulé l’an dernier, c’est beaucoup mieux. Le châssis est fantastique, la puissance arrive à chaque moment. Je n’ai jamais roulé avec une meilleure voiture", a conclu Serderidis.