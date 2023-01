Jourdan Serderidis a savouré le Monte-Carlo : "C'était une belle semaine de congé !"

Le pilote amateur belgo-grec Jourdan Serderidis (Ford Puma Rally1) a terminé à la 24e place à l'arrivée du Monte-Carlo. Mais pour le gentleman driver dinantais de 58 ans, l'essentiel est ailleurs : savourer chaque seconde passée sur les spéciales du Championnat du Monde des Rallyes.

"C'était une belle semaine de congé !, a souri Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Le rallye a été totalement sec, pur asphalte, proche de la Catalogne. On a mal commencé jeudi soir avec la flaque d'eau gelée où Thierry Neuville a aussi rencontré quelques petits soucis, mais au fur et à mesure du rallye, ça allait de mieux en mieux. Pas facile de comprendre les limites de la voiture, ainsi que ses propres limites ! Mes prochains rallyes ? J'ai été invité par Ott Tanak pour aller disputer un rallye sur la neige en Estonie, à Otepää, début février, et comme je suis un peu fou, j'ai accepté ! Ensuite, je serai au Mexique mi-mars, avant de faire plaisir à mes supporters en participant au Rallye des Ardennes, à la maison, le 1er avril."