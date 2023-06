Jour J moins huit avant le coup d’envoi du festival Les Ardentes: l'aménagement du site est en cours

Là aussi, de très nombreux véhicules vont et viennent pour délivrer tout le matériel sanitaire nécessaire. " Les camions viennent décharger les douches, les WC, toute la tuyauterie pour l’arrivée d’eau mais aussi toute l’installation électrique. Le camping c’est vraiment un village qui va vivre 24 heures sur 24 durant toute la durée du festival".

Le nombre de douches et de toilettes a été revu à la hausse cette année, tout comme le nombre de point d’eau potable avec quatre zones réparties sur tout le camping au lieu d’une seule l’année dernière.

L’aménagement du site va se poursuivre jusqu’à la veille de l’ouverture du festival. " L’année dernière on découvrait le site et on travaillait plus dans l’urgence. Là, on a pris nos marques, on travaille plus sereinement et l’aménagement sera amélioré" assure Jean-Yves Reumont.

L'édition 2023 des Ardentes se déroulera du 6 au 9 juillet