Jour J au procès des attentats de Paris : remises en liberté ? Perpétuité ? Mesures de sûreté ? Le verdict bientôt

Que risquent ces deux accusés ? La réclusion à perpétuité l’un et l’autre, avec une mesure de sûreté plus ou moins longue. Pour Salah Abdeslam, seul membre survivant des attaquants du 13 novembre, l’accusation requiert une mesure de sûreté incompressible, ce qui n’offre aucune certitude de sortie un jour, "Elle équivaut à une peine de mort lente " avait indiqué Me Olivia Ronen après avoir convenu d’une sanction lourde mais en contestant la période de sûreté pour quelqu’un qui s’est désisté en refusant de se faire exploser et de tuer.

Pour Mohamed Abrini, qui s'est rendu à Paris puis s'est désisté la veille des attentats, la mesure de sûreté requise par l’accusation est de 22 ans. Dans leur plaidoirie, ses avocats espèrent eux aussi voir une peine de prison se substituer à la réclusion à perpétuité, l’argument de défense étant que l’accusé a refusé de s’impliquer dans les attaques et a quitté Paris.