Jouhatsu : au Japon, des entreprises aident les gens à disparaître pour commencer une nouvelle vie

Disparaître sans laisser de traces, des entreprises au Japon permettent à des gens de commencer une toute nouvelle vie ailleurs.

On est nombreux à avoir déjà eu envie de faire sa valise et se casser loin de tout et tout le monde. Hé bien certains passent le pas et au Japon, il existe même des entreprises, à portée d’une recherche Google, qui peuvent vous aider à disparaître pour vous donner une nouvelle chance ailleurs.

Selon un journaliste, interviewé par la BBC, ce phénomène serait relativement courant au Japon puisqu’il y aurait 100.000 personnes qui quitteraient familles, amis et travail du jour au lendemain chaque année.