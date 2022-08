Jouez avec Romain au "Quizz des vacances" et prolongez l’été en gagnant une nuitée et un accès Wellness aux Lacs de l’Eau d’Heure

Dès mardi, de 16h à 20h, Romain vous accompagne pour prolonger l’été.

C est la dernière semaine pour jouer au "Quizz des Vacances". Un auditeur devra répondre le plus rapidement possible au plus grand nombre de questions en un temps imparti. Vendredi, l’auditeur avec le meilleur score remportera la compétition de la semaine.

Pour jouer, envoyez "Quizz" au 6005 (75 centimes/message) à n’importe quel moment de la journée.

Envie de penser aux prochaines vacances, ça tombe bien ! Tipik vous offre une nuitée pour 2 personnes aux Golden Lakes Hôtel, accès Wellness au Spa Cinq Mondes compris.