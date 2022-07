Jouez avec Romain au Quizz des vacances et gagnez une journée d’été incroyable entre amis à Neufchâteau

Tous les jours de la semaine, de 16h à 20h, Romain vous accompagne sur le chemin du retour dans la bonne humeur.

Dès ce lundi et durant tout l’été, Romain vous propose de jouer au "Quizz des Vacances". Chaque jour, un auditeur devra répondre le plus rapidement possible au plus grand nombre de questions en un temps imparti. Le vendredi, l’auditeur avec le meilleur score remporte la compétition de la semaine.

Pour jouer, envoyez "Quizz" au 6005 (75 centimes/message) à n’importe quel moment de la journée.

À la clé ? La shootlux Boat Experience, un barbecue sur l’eau pour 6 personnes ainsi que des entrées à l' Aqua Park, durant 45 minutes, pour passer un chouette moment entre potes ou en famille.

Ce barbecue sur le lac durant 2 heures comprend :

– 19 viandes (Assortiments de saucisses – brochettes – pilons de poulet)

- Accompagnements divers (légumes variés, salade de pâtes, etc.)

- 6 desserts – Softs et bières spéciales (Lupulus, Rochehaut…)