Jouez avec Romain au Quizz des vacances et gagnez un week-end de folie 100% VIP au Festival Scène Sur Sambre

Découvrez le Festival Scène sur Sambre,

L’été 2022 marquera le grand retour des festivals et de la musique live en plein air. L’événement phare dans la région de Charleroi, c’est le festival " Scène-sur-Sambre " du 26 au 28 août 2022 dans le cadre unique de l'Abbaye d'Aulne.

Après avoir annoncé début décembre la première partie de son line-up, Scène-sur-Sambre ajoute à sa programmation de nouveaux noms : Mustii, PLK, Charles, Emma Peters et Calumny.

Trois jours de concerts et une programmation éclatante qui s’affranchit des frontières, entre têtes d’affiche et révélations percutantes. Naviguant entre rap, hip-hop, électro et pop, toutes les envies musicales seront comblées avec une affiche éclectique et résolument dans l'air du temps. À la fois tremplin pour jeunes talents et scène d’accueil pour des artistes confirmés qui sont autant de têtes d’affiche, le festival s’ouvre à tous les styles musicaux.

Voici le programme (presque) complet qui vous attend :

Vendredi 26 août Électro

La soirée d’ouverture du festival sera résolument dansante et électro avec la présence des meilleurs représentants de la Belgian Touch : Alex Germys, Kid Noize, Henri PFR et le duo Calumny. Rien que ça…

Samedi 27 août Musique urbaine

Le samedi fera la part belle aux nouveaux représentants du rap français et du hip-hop avec une nouvelle tête d’affiche : le phénomène PLK qui rejoint le rappeur marseillais Soso Maness, le flow de Koba laD ou encore Zola, l’une des plus grosses sensations de la scène urbaine française.

Dimanche 28 août Pop

La pop sera mise à l'honneur le dimanche avec le retour événement de Calogero mais aussi grâce au rap survolté de 47 Ter ou des mélodies flamboyantes de Doria D, l'une des révélations belges les plus en vue du moment. La fêre sera totale grâce à Charles, Mustii et Emma Peters.