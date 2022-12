Jouez avec "Les deux font la paire" et tentez de remporter un séjour pour 4 personnes dans un club Belambra

Jouez avec vos animateurs au jeu Les deux font la paire, à suivre tous les jours de la semaine de 14h30 à 17h sur VivaCité du 26 au 30 décembre , et tentez de remporter des cadeaux !

Tamara Payne et Stéphane Piedboeuf seront aux commandes de l’émission tous les jours de la semaine !

Un peu de bon sens, de stratégie, et beaucoup, beaucoup de bonne humeur… et le cadeau du jour est à vous !

Toute cette semaine, remportez une semaine de vacances en famille ou entre amis dans plus de 50 Belambra clubs nichés dans les plus beaux endroits de France, au coeur des plus belles destinations !

Vos prochaines vacances commencent bientôt sur Vivacité !