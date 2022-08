Jouez au "Quizz des vacances" avec Romain et gagnez un pack " Exclusif " pour Walibi.

Tous les jours de la semaine, de 16h à 20h, Romain vous accompagne dans la bonne humeur.

Il vous propose de jouer au "Quizz des Vacances". Chaque jour, un auditeur devra répondre le plus rapidement possible au plus grand nombre de questions en un temps imparti. Le vendredi, l’auditeur avec le meilleur score remporte la compétition de la semaine.

Pour jouer, envoyez "Quizz" au 6005 (75 centimes/message) à n’importe quel moment de la journée.

Fans de parcs d’attractions? Envie de descendre la célèbre rivière sauvage, la Radja River ou de monter dans le terrifiant train de la mine, le Calamity Mine ? Tentez de gagner un pack "exclusif " pour Walibi offert à l’occasion de la Walibi Gaming qui aura lieu du 18 au 21 août.

Ce pack exclusif comprend :

- 5 pass annuel pour vous et vos amis

- des tickets speedy pour chacune de vos visites : accès rapide aux 3 attractions* préférées du moment et 1 accès rapide à la nouvelle attraction Kondaa =3x SPEEDY ONE + 1x SPEEDY ONE KONDAA.