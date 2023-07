Joueurs sans contrat ce 1er juillet : des noms ronflants et des affaires en or à réaliser ?

Ça y est, on y est. Ce premier juillet signe officiellement la fin de la saison 2022-2023 et marque l’entrée de celle de 2023-2024. Si les clubs se sont déjà renforcés au mois de juin, il y a de belles affaires à faire en ce début juillet avec pas mal de gros noms qui se retrouvent sans contrat.

Alors que les gros clubs ont déjà ou vont sortir le chéquier, d’autres plus attentifs à la dépense vont essayer de flairer la bonne affaire lors de ce mercato. Cela tombe bien, voici quelques noms qui pourraient alimenter la page mercato et qui sont sans contrat.

Du côté du poste de gardien, la meilleure affaire se nomme David De Gea. Le portier de Manchester United était l’un des plus gros salaires du club et pour le moment, il n’y a pas de fumée blanche entre le joueur et la direction sur un nouveau contrat. Et quand on sait que son coach Erik ten Hag souhaite un nouveau portier, De Gea serait peut-être tenté d’aller voir ailleurs.

Au niveau de la défense, on peut citer Samuel Umtiti qui a trouvé un terrain d’entente pour résilier son contrat avec le FC Barcelone, Sergio Ramos qui n’a pas été prolongé par le PSG, Yeri Mina, défenseur central d’Everton passé par le Barça et Juan Cuadrado de la Juventus. Soit quatre gros noms avec un niveau différent, mais qui pourrait faire du bien à de nombreux clubs en recherche d’expérience. À noter aussi que Daley Blind, un temps cité au Club Bruges, mais qui a finalement choisi le Bayern Munich est aussi sans club depuis ce matin.

Du côté des attaquants, là aussi, il y a du choix. Moussa Dembélé, international français, n’a pas été prolongé par Lyon. Alors qu’il était arrivé avec un statut de star et un coût de 22 millions d’euros, le buteur a perdu de sa superbe. On notera aussi que Wilfried Zaha, Alex Oxlade-Chamberlain, Mariano Diaz et Adama Traoré sont disponibles.

Il y a aussi les joueurs qui ont compté et qui était déjà sans contrat, mais qui pourrait se relancer. James Rodriguez et Isco. Sans clubs depuis leurs départs respectifs de l’Olympiakos et de Séville, ils attendent la bonne offre.

Côté belge, ils sont deux noms importants à se retrouver sans contrat. Radja Nainggolan et Jason Denayer. Après à peine 11 matches avec Shabab Al-Ahli, le défenseur central doit à nouveau chercher un nouvel employeur. Âgé de 28 ans, il pourrait encore rendre de bons services. Quant à Radja, quel club aura envie de relancer le milieu de terrain ? Il aura tout de même disputé 10 matches pour un but et deux assists avec la SPAL.

Enfin, en Jupiler Pro League, le nom le plus ronflant est sans doute celui d’Adrien Trebel. Après six ans passés à Anderlecht, le gros contrat, les différentes mises à l’écart parfois peu compréhensible et les blessures du joueur auront eu raison de lui. En six saisons, il n’aura finalement disputé que 127 matches sous la vareuse mauve (9 buts et 21 assists).