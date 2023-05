Joueur de la saison en Premier League : Erling Haaland choisi plutôt que Kevin De Bruyne

Ce trophée pouvait difficilement échapper à un joueur de Manchester City, oui mais lequel ? Erling Haaland a été élu joueur de la saison en Premier League plutôt que son acolyte Kevin De Bruyne. Un trophée bien évidemment mérité pour le Norvégien qui a écrasé tout sur son passage dès sa première saison en Premier League, même si le Belge pouvait également y prétendre. KDB qui a déjà remporté cette récompense à deux reprises et avait l’occasion de devenir le premier à la gagner trois fois.

Il faut dire qu’Haaland a des statistiques absolument ahurissantes pour cette saison avec 51 rencontres disputées, 52 buts marqués et neuf assists délivrés. Tout simplement sensationnel.

En plus des deux Cityzens, étaient également nommés : le Norvégien Martin Odegaard (Arsenal) et les Anglais Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) et Kieran Trippier (Newcastle).

Cette fois, ce sont les supporters et un panel d’experts qui votaient pour désigner le joueur de la saison. Haaland avait déjà été désigné Joueur de l’année par l’Association des journalistes (FWA). Il reste encore l’attribution du trophée désigné par l’association des joueurs professionnels.